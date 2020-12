La station de ski la plus au sud du Japon a ouvert ses pistes : plus de 30 000 amateurs attendus

Actualités

La station de ski la plus au sud du Japon, Gokase Highland, dans la préfecture de Miyazaki, a ouvert ses pistes le 25 décembre. Plus de 30 000 amateurs de ski et de snowboard sont attendus jusqu’au 7 mars.

Gokase Highland

Adresse : 4647-171 Gokase-chô ôaza Kuraoka, Nishi Usuki-gun, Miyazaki-ken

Dates : du 25 décembre au 7 mars

Site web (en japonais)

