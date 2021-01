La plus ancienne école d’art floral « ikebana » a tenu sa première cérémonie de l’année à Kyoto

Actualités

Ikenobô, la plus ancienne et la plus importante école d’ikebana du Japon, a tenu sa première cérémonie de l’année consacrée à cet art floral le 5 janvier au sein du dôjô Iemoto, à Kyoto. Cet événément traditionnel serait organisé, dit-on, depuis l’époque de Muromachi (1336-1573). Cette année toutefois, en raison de la crise sanitaire, le nombre de participants a été grandement réduit.

