Une exposition exceptionnelle « Détective Conan » pour les 30 ans du manga culte

Le Japon en photos

Actualités

Une exposition célébrant cette année le trentième anniversaire du manga Détective Conan se tient au sein du bâtiment Sunshine City du quartier d’Ikebukuro, à Tokyo. L’événement sera également organisé dans d’autres parties du pays tout au long de l’année 2024.

Le manga Détective Conan, créé par Aoyama Gôshô en 1994, en est déjà à son 104e tome (édité en français chez Kana). Il met en scène un lycéen féru d’enquêtes policières qui se retrouve malgré lui dans le corps d’un enfant. Au fil des chapitres, il tentera de débusquer les responsables de sa situation (les « hommes en noir ») tout en résolvant des mystères en compagnie de ses amis.

Cette œuvre est aujourd’hui devenu un succès planétaire (plus de 270 millions d’exemplaires vendus !), notamment en France et en Italie, et son adaptation en anime est diffusée dans une quarantaine de pays.

L’exposition en question, qui se tient jusqu’au 25 février, présente des reproductions des dessins originaux et se divise en six espaces, dont les enquêtes, les histoires d’amour et les criminels les plus originaux.

Après la capitale, l’événement se déportera à Fukuoka, Sapporo, Sendai, Osaka, Hiroshima, Yokohama et Nagoya tout au long de l’année. (Voir le programme ici)



Ici sont rassemblées de nombreuses scènes et phrases marquantes de la série.



Un espace dédié aux divers messages codés et autres paroles mystérieuses des victimes.



Le mangaka Aoyama Gôshô avait à l’origine conçu la série comme « une histoire où se mêlent romances et meurtres ». Dans cette zone sont réunis de nombreux éléments concernant les histoires d’amour des personnages.



Des quiz mettent les fans à l’épreuve. Par exemple : « combien de fois Ran a-t-elle mis au tapis des criminels avec ses techniques de karaté ? »



Une collection d’objets qui ont servi d’arme pour les crimes figurant dans le manga.



Ici, vous saurez tout sur le Kid, le rival de Conan.



On peut également admirer des illustrations de Détective Conan réalisées par d’autres grands auteurs de manga tels que Oda Eiichirô (One Piece), Takahashi Rumiko (Ranma 1/2), Chiba Tetsuya (Ashita no Joe), etc.

(© Gosho Aoyama/Shôgakukan)

(Reportage et photos de Nippon.com)