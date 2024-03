Avec l’ouverture de « La Vallée des Sorcières », le parc Ghibli se dévoile entièrement au public

Le Japon en photos

Avec l’inauguration de « La Vallée des sorcières » le 16 mars, le parc Ghibli est désormais entièrement ouvert au public.

Situé dans le Parc commémoratif de l’Expo d’Aichi, près de la ville de Nagoya, le parc Ghibli est constitué de cinq zones qui se sont ouvertes progressivement depuis novembre 2022, à savoir « La Colline de la jeunesse », « Le Grand Entrepôt Ghibli », « La Forêt de Dondoko », « Le village Mononoké », puis enfin « La Vallée des sorcières » depuis le 16 mars. Celle-ci est par ailleurs la plus vaste des cinq.



La Maison des Okino a été reproduite, avec la chambre de Kiki à l’étage.



La boulangerie « Guchokipanya » vend réellement du pain et des pâtisseries. Certaines sont inspirées directement des sucreries régionales de la préfecture d’Aichi.



Le château de Hauru peut se déplacer en partie et crache de la fumée.



La zone propose également un manège et d’autres attractions pour les enfants.

Le parc Ghibli couvre une superficie de 7,1 hectares. Le « metteur en scène » du projet n’est autre que Miyazaki Gorô, le fils de Miyazaki Hayao et lui-même réalisateur du Studio.

Parmi les trois types de tickets proposés, le O-Sanpo Day pass premium donne accès à l’intégralité des cinq zones. Pour les jours semaine, il coûte 7 300 yens pour les adultes et 3 650 yens pour les enfants entre 4 et 12 ans. En week-end, le prix est respectivement de 7 800 yens et 3 900 yens.

Le gouvernement préfectoral prévoit d’accueillir plus de 1,8 million de visiteurs à l’année.

(Toutes les photos © Studio Ghibli)