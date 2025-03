Gundam Next Future, un pavillon immersif à l’Expo universelle d’Osaka

Le Japon en photos

Les visiteurs du pavillon Gundam à l’Expo universelle d’Osaka 2025 sauront apprécier une statue grandeur nature et le visionnage d’un nouveau film dans le cadre d’une expérience immersive.

Une expérience d’un « Nouveau Siècle Universel » utilisant tous vos sens

Un nouveau film produit par Bandai Namco Holdings, intitulé Gundam : Next Universal Century, sera projeté au pavillon Gundam Next Future lors de l’Expo d’Osaka 2025, qui débutera le 13 avril prochain et durera six mois.



Visuel principal de Gundam : Next Universal Century. (© Sôtsû / Sunrise)

Situé en l’an 2150, le récit suit un groupe de touristes au départ de l’île artificielle de Yumeshima (où se situe l’Expo 2025) venus visiter la gigantesque station spatiale Star Jaburo. Le voyage est guidé par le petit robot Haro, qui introduit les visiteurs aux fameux mobile suits, des robots permettant de se déplacer dans l’espace. Cependant, une anomalie inattendue survient lors d’une opération de retrait de débris spatiaux, entraînant les touristes dans une crise imprévue.

Le film est réalisé par Tsujimoto Takanori, connu pour son travail sur Ultraman Arc, et met en vedette un casting de renom comprenant Hamada Gaku, Tsuchiya Tao et Saitô Takumi. Lorsque le projet lui a été proposé, Tsujimoto était déjà engagé sur plusieurs productions, mais il a accepté sans hésiter, déclarant : « Il était hors de question que je refuse un projet Gundam ! » Il ajoute encore : « Je n’aurais jamais imaginé travailler sur Gundam en tant que réalisateur. C’est un rêve qui devient réalité. »



Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir d’en haut à gauche : Haro, la mascotte adorée de la série Gundam, des mobile suits familiers dans des styles inédits, et un Gundam équipé du Glass Feather (un panneau solaire en forme d’aile sur son dos). (© Sôtsû/Sunrise)

Le pavillon propose des images en haute résolution sur un écran géant, tandis que la technologie haptique de Sony, intégrée au sol, transmet des vibrations à travers le corps afin de renforcer l’expérience ’immersive. Grâce à cette combinaison, les visiteurs pourront s’immerger pleinement dans l’univers de Gundam. Tsujimoto explique : « Le pavillon est conçu comme une attraction où l’on déambule, un peu comme un concert en direct. J’espère que les visiteurs ressentiront l’impression que les mobile suits existent vraiment et apprécieront cette sensation. »

Un Gundam grandeur nature pour vivre l’expérience au plus près

La statue grandeur nature, située en face du pavillon de l’Expo, adopte une pose distinctive : le genou à terre, un bras levé haut dans les airs. Cette gestuelle symbolique représente l’idée de « Vers l’espace et le futur ». Bien que ce choix ait suscité des réactions mitigées parmi les fans, il est également devenu l’objet de débats passionnés.

Lors de sa première visite sur le site, Tsujimoto a d’abord été surpris par cette posture, mais il a changé d’avis en voyant la statue en personne. « Pour être honnête, je me suis d’abord bien demandé pourquoi elle était postée de la sorte, mais l’intérêt, c’est qu’on peut voir le visage du Gundam de très près ! C’est comme s’il descendait pour nous rencontrer », a-t-il confié. La posture agenouillée permet aux visiteurs d’observer la statue sous un angle inhabituellement proche, révélant des détails et des textures souvent imperceptibles sur une statue debout. Tsujimoto a même pris une photo commémorative en imitant la pose du Gundam.



Statue grandeur nature photographiée par Nippon.com le 17 janvier 2025. (© Sôtsû/Sunrise)



La statue grandeur nature illuminée de nuit (© Sôtsû/Sunrise)

Le Gundam apparaissant dans le nouveau film, équipé du Glass Feather sur son dos, sera commercialisé sous forme de maquette à partir d’avril.

La maquette Expo 2025 Gundam intègre de la résine recyclée chimiquement dans certaines parties, utilisant des runners (les cadres en plastique tenant les pièces des maquettes avant leur assemblage) récupérés et réutilisés. Célébrant son 45ᵉ anniversaire cette année, la franchise Gundam a expédié plus de 800 millions de kits, et cette initiative reflète l’engagement de Bandai Namco en faveur d’une production durable, en accord avec le thème de l’Expo 2025 : Concevoir la société future pour nos vies.



La maquette officiellement nommée Expo 2025 1/144 RX-78F00/E Gundam (EX-001 Glass Feather Backpack) Chemically Recycled Ver. (© Sôtsû/Sunrise)

D’autres produits commémoratifs de l’Expo 2025 incluent une peluche de Haro, qui sert de guide dans le film, ainsi que des prix de machines à pinces représentant la statue agenouillée, parmi de nombreux autres articles.

En parallèle de l’Expo, le Gundam Base Pop-Up World Tour in Osaka ouvrira ses portes au grand magasin Daimaru Umeda, directement relié à la gare d’Osaka. Proposant des maquettes, figurines, cartes et divers produits dérivés, ce magasin offrira une autre occasion aux visiteurs de s’immerger dans l’univers de Gundam, faisant de la visite du site de l’Expo à Yumeshima et de la gare d’Osaka un itinéraire parfait pour les passionnés.



Peluches Haro devant un prix de machine à pinces Gundam en haut à gauche. (© Sôtsû/Sunrise)



Exposition célébrant le 45ᵉ anniversaire des maquettes Gundam à Gundam Next Future Final. (© Sôtsû/Sunrise)



La tête grandeur nature du GQuuuuuuX exposée pour la première fois à Gundam Next Future Final. (© Sôtsû/Sunrise)

(Reportage, texte et photos par Nippon.com. Photo de titre : le pavillon Gundam sur le site de l’Expo Osaka sur l’île artificielle de Yumeshima, photographié en janvier par Nippon.com. © Sôtsû/Sunrise)