L’otaku le plus rapide du monde : Noah Lyles en mode manga aux Championnats du monde d’athlétisme

Le Japon en photos

Actualités

C’est à travers ses poses que le sprinter américain Noah Lyles a montré au monde entier sa passion pour Dragon Ball et One Piece. L’athlète a brillé à Tokyo en remportant deux médailles d’or aux Championnats du monde d’athlétisme.

Les bras levés et les mains tournées vers le ciel, Noah Lyles a pris une pause que des centaines de millions de gens ont sans doute reconnu avant de courir la finale du 200 mètres masculin aux Championnats du monde d’athlétisme à Tokyo.

L’athlète américain s’est ainsi inspiré de Sangoku, le héros de Dragon Ball, qui attire à lui toutes les énergies du vivant afin de créer une boule géante appelée genki-dama, dont il lâche ensuite toute la puissance pour anéantir ses ennemis.

Lyles, « l’otaku le plus rapide du monde », a puisé son énergie dans le soutien enthousiaste des spectateurs et a remporté sa quatrième médaille d’or consécutive dans cette épreuve, égalant ainsi le record total d’Usain Bolt sur 200 mètres.



Noah Lyles avant la finale du 200 mètres (Kyôdô)

Et le sprinter ne s’est pas privé après la course de nous montrer un kamehameha (photo de titre).

Le dernier jour, alors qu’il savourait sa victoire au sein de l’équipe américaine du relais 4 x 100 mètres, le symbole « X » inscrite près de son poignet droit a suscité un engouement sur les réseaux sociaux. Après Dragon Ball, Lyles a donc dévoilé aussi son intérêt pour le manga One Piece, dont les personnages utilisent ce signe comme un marque de camaraderie. Les internautes japonais ont exprimé à quel point cela leur avait fait plaisir, tout en commentant que One Piece était un langage universel.



Certains fans du manga ont toutefois fait remarquer que ce signe était inscrit sur le bras gauche des personnages... (© Oliver Weiken/dpa via Reuters Connect)

Mais les athlètes japonais n’étaient pas en reste non plus. Nous avons ainsi pu observer la coureuse Nakajima Hitomi, qui a participé au 100 mètres haies, prendre la pose Akaza, directement sortie de la série Demon Slayer.



Nakajima Hitomi prend la pose avant la demi-finale. (Kyôdô)

De même, avant la finale, les athlètes japonais du relais 4 x 100 mètres ont également pris diverses poses associées au personnage de Luffy, le protagoniste de One Piece, ce qui a ravi Lyles, dernier relayeur de l’équipe américaine dans la même course.



Koike Yûki, le relayeur de tête du 4 x 100 mètres de l’équipe nippone, se recharge en imtant la technique Gear 2 de Luffy. (Kyôdô)



Et Noah Lyles en a fait de même avant de courir la demi-finale du 200 mètres. (Kyôdô)

(Photo de titre : Noah Lyles célébre sa quatrième victoire consécutive en prenant la pose du kamehameha aux Championnats du monde d’athlétisme. © Matrix Images/Nic Bothma via Reuters Connect)