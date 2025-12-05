« One Piece Base Shop » à Tokyo : la première boutique officielle regorge d’articles exclusifs

Le Japon en photos

Actualités

One Piece, le manga actuellement le plus populaire dans le monde, a désormais sa boutique officielle, qui a ouvert au public le 5 décembre à Tokyo. Nous sommes allés voir.

La boutique officielle de One Piece, avec des produits exclusifs

Le manga One Piece, avec plus de 510 millions d’exemplaires imprimés dans le monde entier, dont l’anime est diffusé et distribué dans plus de 60 pays et régions, bénéficie d’une grande popularité tant au Japon qu’à l’étranger. Sa boutique officielle phare, la One Piece Base Shop, a ouvert le 5 décembre dans le bâtiment principal de Shinjuku Marui, à Tokyo.

Cet espace de 1 185 m2 s’inspire de la Grand Line, le parcours que Luffy emprunte avec son équipage pour devenir le Roi des pirates. Il regorge de quelque 800 articles, dont la grande majorité sont exclusifs à la boutique. De nombreuses expériences passionnantes sont également proposées : créer votre propre t-shirt à l’effigie de votre personnage favori ou vous amuser avec des machines à pinces qui simulent l’extraction de trésors des profondeurs de la mer. Vous pourrez admirer des expositions, avec des figurines en diorama qui recréent des scènes célèbres, des documents de référence sur la production et bien d’autres choses encore, et même voir une animation originale sur grand écran.

Pendant un certain temps après l’ouverture, l’accès se fera uniquement sur réservation préalable via une application dédiée, afin d’éviter les foules. Selon les disponibilités, des réservations de dernière minute seront également possibles. Les visiteurs pourront entrer dans la boutique en ayant l’impression de faire partie de l’équipage du « Chapeau de Paille » et repartir avec des trésors exclusifs, disponibles uniquement sur place !



Les visiteurs sont accueillis par de nombreuses images originales de l’anime.



La boutique fourmille de produits variés : peluches , figurines, autocollants, vêtements...



Quelques articles à l’effigie des personnages



Pour s’amuser à reproduire « Usopp Élastique », l’une des techniques clés d’Usopp, voici un article né de la collaboration avec un fabricant d’élastiques de semelles !



Un rayon proposant des cartes à collectionner



Des pages transformées en posters : les fans peuvent chercher leurs scènes préférées.



Dans le « laboratoire », vous pouvez créer sur place des t-shirts, des cordons pour stylos et des porte-clés originaux.



Et voici 366 types d’amulettes en acrylique couvrant les anniversaires de tous les personnages.



Des machines gacha-gacha qui contiennent des jouets inspirés de l’archipel des Shabondy.



Ici, des machines à pinces sur le thème de l’Île des hommes-poissons, au fond de la mer.



Il est également possible de fabriquer des accessoires personnalisés, en combinant des pièces en forme de personnage pour se créer son propre « One Piece » !



La boutique expose un grand nombre de figurines, dont ici Luffy et Kaidô.



Des illustrations d’Oda Eiichirô et une œuvre en Lego représentant l’escargot téléphonique den-den mushi, réalisée à partir de plus de 40 000 pièces, peuvent aussi être admirées.

One Piece Base Shop

Adresse : Shinjuku Marui, bâtiment principal, 5 e étage, 3-30-13, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

Shinjuku Marui, bâtiment principal, 5 étage, 3-30-13, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo Horaires d’ouvertures : 11 h à 20 h (pour l’instant, réservations obligatoires via l’application ONE PIECE BASE)

11 h à 20 h (pour l’instant, réservations obligatoires via l’application ONE PIECE BASE) Site officiel : https://baseshop.onepiece-base.com/

(Reportage, texte et photos de Nippon.com. © Oda Eiichirō / Shûeisha • Fuji Television • Tôei Animation)