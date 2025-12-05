« One Piece Base Shop » à Tokyo : la première boutique officielle regorge d’articles exclusifs
ActualitésManga/BD Anime
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
La boutique officielle de One Piece, avec des produits exclusifs
Le manga One Piece, avec plus de 510 millions d’exemplaires imprimés dans le monde entier, dont l’anime est diffusé et distribué dans plus de 60 pays et régions, bénéficie d’une grande popularité tant au Japon qu’à l’étranger. Sa boutique officielle phare, la One Piece Base Shop, a ouvert le 5 décembre dans le bâtiment principal de Shinjuku Marui, à Tokyo.
Cet espace de 1 185 m2 s’inspire de la Grand Line, le parcours que Luffy emprunte avec son équipage pour devenir le Roi des pirates. Il regorge de quelque 800 articles, dont la grande majorité sont exclusifs à la boutique. De nombreuses expériences passionnantes sont également proposées : créer votre propre t-shirt à l’effigie de votre personnage favori ou vous amuser avec des machines à pinces qui simulent l’extraction de trésors des profondeurs de la mer. Vous pourrez admirer des expositions, avec des figurines en diorama qui recréent des scènes célèbres, des documents de référence sur la production et bien d’autres choses encore, et même voir une animation originale sur grand écran.
Pendant un certain temps après l’ouverture, l’accès se fera uniquement sur réservation préalable via une application dédiée, afin d’éviter les foules. Selon les disponibilités, des réservations de dernière minute seront également possibles. Les visiteurs pourront entrer dans la boutique en ayant l’impression de faire partie de l’équipage du « Chapeau de Paille » et repartir avec des trésors exclusifs, disponibles uniquement sur place !
One Piece Base Shop
- Adresse : Shinjuku Marui, bâtiment principal, 5e étage, 3-30-13, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
- Horaires d’ouvertures : 11 h à 20 h (pour l’instant, réservations obligatoires via l’application ONE PIECE BASE)
- Site officiel : https://baseshop.onepiece-base.com/
(Reportage, texte et photos de Nippon.com. © Oda Eiichirō / Shûeisha • Fuji Television • Tôei Animation)