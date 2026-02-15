Moveum Yokohama, un musée immersif de Toyota sur la Vienne fin-de-siècle

Le Japon en photos

Une expérience visuelle et sonore attend les visiteurs au Moveum Yokohama, un espace immersif créé par le groupe Toyota qui nous plonge dans l’atmosphère artistique de la Vienne de la fin du XIXème au début du XXème siècle.

L’art viennois sublimé par une expérience immersive

Jusqu’au 31 mars 2026, un musée éphémère appelé The Moveum Yokohama, situé sur le quai de Yamashita, dans un ancien entrepôt portuaire vieux de 60 ans, propose une exposition immersive organisée par le groupe Toyota.



Le visiteur peut se plonger dans l’art de la fin du XIXe siècle grâce à un mapping vidéo réalisé à l’aide de 75 projecteurs et d’une symphonie sonore provenant de 27 haut-parleurs.

L’exposition principale, intitulée « L’âge d’or de la beauté », propose une plongée dans l’univers des grands peintres autrichiens Gustav Klimt et Egon Schiele à travers une expérience de mapping vidéo d’un peu moins d’une heure. Déployée sur plus de 1 800 mètres carrés, elle enveloppe le visiteur d’images spectaculaires mêlant chefs-d’œuvre picturaux et motifs de l’Art nouveau. Les symphonies de Wagner et de Mahler accompagnent cette fresque visuelle, nous invitant à pénétrer l’atmosphère artistique de la Vienne de la fin du XIXe siècle au début XXe siècle.

En parallèle, une salle distincte accueille la projection « Listen. », un programme de 15 minutes réunissant des musiques traditionnelles du monde entier. Fruit de dix années de collectage dans 26 pays par une équipe dirigée par l’actrice Yamaguchi Tomoko, cette œuvre audiovisuelle se déploie sur les quatre murs, avec un son immersif, pour offrir un voyage sensoriel à travers des performances rares : rythmes d’un peuple nomade, chants traditionnels des festivals nordiques ou encore instruments ancestraux transmis de génération en génération en Amérique du Sud.

L’exposition s’inscrit dans le cadre des activités de mécénat culturel du groupe Toyota, leader mondial de l’industrie automobile. Lors de l’inauguration, Toyoda Akio, président du conseil d’administration de Toyota Motor, a rappelé l’importance symbolique du port de Yokohama pour l’histoire du groupe : point de départ du voyage d’études en Europe et aux États-Unis de Toyoda Sakichi, fondateur de Toyota, il fut également le lieu d’où le modèle Crown fut exporté pour la première fois vers les États-Unis.

« Pénétrer ici en contact avec les cultures du monde devrait éveiller en nous l’envie de parcourir la planète », a-t-il dit. Ces propos traduisent l’esprit et la devise de l’exposition, « Move », dont l’ambition est d’émouvoir le visiteur.



Quelque 170 chefs-d'œuvre de Klimt sont projetés avec un niveau de détail exceptionnel, permettant d’apprécier pendant 40 minutes leur sensualité et leur richesse décorative.



Les œuvres de Schiele, qui comptent environ 110 pièces, sont présentées dans un film de 12 minutes. Les inquiétudes et les espoirs qui imprégnaient la Vienne de la fin du XIXe siècle sont exprimés avec des couleurs riches.



Une salle recouverte de miroirs crée l’illusion d’une succession infinie de chefs-d'œuvre.



L’espace « Listen » est assez réduit, mais il fonctionne comme un véritable « coffre au trésor » des sons du monde.



Avec des projections sur les quatre murs et au sol, le visiteur peut profiter d’un petit voyage à la découverte de chansons populaires et d’instruments ethniques.



Le président du conseil d’administration Toyoda Akio (à l’extrême gauche) et la productrice de « Listen. », l’actrice Yamaguchi Tomoko (deuxième à gauche), ont notamment participé à la réception inaugurale précédant l’ouverture.



La boutique propose des produits Moveum exclusifs consacrés à Klimt et Schiele, ainsi que des articles dont les motifs s’inspirent des modèles emblématiques de Toyota.



L’exposition s’inscrit dans le cadre du projet de réaménagement du quai de Yamashita et utilise comme siège une structure portuaire de l’ère Shôwa (1926-1989). Pour faciliter l’accès, un service de transport avec le véhicule autonome Toyota e-Palette est mis en place dans le vaste complexe portuaire.

The Moveum Yokohama, organisé par le groupe Toyota

Adresse : Entrepôt numéro 4, Yamashita Pier, 279-9 Yamashita-chô, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken

Jusqu’au 31 mars 2026

Pour plus de détails :https://global.toyota/info/themoveum/en/

(Reportage, texte et photos de Nippon.com)