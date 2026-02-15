Moveum Yokohama, un musée immersif de Toyota sur la Vienne fin-de-siècle
L’art viennois sublimé par une expérience immersive
Jusqu’au 31 mars 2026, un musée éphémère appelé The Moveum Yokohama, situé sur le quai de Yamashita, dans un ancien entrepôt portuaire vieux de 60 ans, propose une exposition immersive organisée par le groupe Toyota.
L’exposition principale, intitulée « L’âge d’or de la beauté », propose une plongée dans l’univers des grands peintres autrichiens Gustav Klimt et Egon Schiele à travers une expérience de mapping vidéo d’un peu moins d’une heure. Déployée sur plus de 1 800 mètres carrés, elle enveloppe le visiteur d’images spectaculaires mêlant chefs-d’œuvre picturaux et motifs de l’Art nouveau. Les symphonies de Wagner et de Mahler accompagnent cette fresque visuelle, nous invitant à pénétrer l’atmosphère artistique de la Vienne de la fin du XIXe siècle au début XXe siècle.
En parallèle, une salle distincte accueille la projection « Listen. », un programme de 15 minutes réunissant des musiques traditionnelles du monde entier. Fruit de dix années de collectage dans 26 pays par une équipe dirigée par l’actrice Yamaguchi Tomoko, cette œuvre audiovisuelle se déploie sur les quatre murs, avec un son immersif, pour offrir un voyage sensoriel à travers des performances rares : rythmes d’un peuple nomade, chants traditionnels des festivals nordiques ou encore instruments ancestraux transmis de génération en génération en Amérique du Sud.
L’exposition s’inscrit dans le cadre des activités de mécénat culturel du groupe Toyota, leader mondial de l’industrie automobile. Lors de l’inauguration, Toyoda Akio, président du conseil d’administration de Toyota Motor, a rappelé l’importance symbolique du port de Yokohama pour l’histoire du groupe : point de départ du voyage d’études en Europe et aux États-Unis de Toyoda Sakichi, fondateur de Toyota, il fut également le lieu d’où le modèle Crown fut exporté pour la première fois vers les États-Unis.
« Pénétrer ici en contact avec les cultures du monde devrait éveiller en nous l’envie de parcourir la planète », a-t-il dit. Ces propos traduisent l’esprit et la devise de l’exposition, « Move », dont l’ambition est d’émouvoir le visiteur.
The Moveum Yokohama, organisé par le groupe Toyota
- Adresse : Entrepôt numéro 4, Yamashita Pier, 279-9 Yamashita-chô, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
- Jusqu’au 31 mars 2026
Pour plus de détails :https://global.toyota/info/themoveum/en/
(Reportage, texte et photos de Nippon.com)