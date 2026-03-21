« Ghost in the Shell » : la retrospective complète à Tokyo
ActualitésAnime Manga/BD Événement
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Un jalon cyberpunk de la science-fiction qui a redéfini l’anime
Ghost in the Shell, manga de science-fiction publié à partir de 1989 par Shirow Masamune, n’a cessé d’élargir son public à travers le monde grâce à la renommée de ses adaptations sur écrans. Le premier film animé de la franchise, réalisé par Oshii Mamoru en 1995, a été largement salué au Japon comme à l’étranger pour la puissance de son esthétique visuelle ainsi que la profondeur de ses thèmes philosophiques. Son influence s’est étendue bien au-delà de l’anime, laissant une empreinte marquante sur des productions hollywoodiennes telles que The Matrix (1999), et conduisant finalement à une adaptation en prises de vues réelles sortie en 2017, avec Scarlett Johansson dans le rôle du major Kusanagi Motoko.
Du film emblématique d’Oshii Mamoru à la nouvelle série télévisée, qui commencera à être diffusée en juillet 2026, cette exposition au titre revisité (« Ghost and the Shell ») revient sur l’ensemble des itérations animées de la franchise. L’exposition a été inaugurée le 30 janvier dans la galerie Tokyo Node (située dans le complexe Toranomon Hills) et se tiendra jusqu’au 5 avril. Plus de 1 600 documents de production y sont présentés, dont des dessins originaux, des vidéos d’entretiens avec les différents réalisateurs et des œuvres hommage réalisées par des artistes contemporains, offrant une rétrospective complète de l’évolution et de l’influence durable de Ghost in the Shell.
Plongée dans un monde où l’homme et la machine se confondent
Située dans un futur proche où les technologies cybernétiques ont connu des avancées spectaculaires et où les cerveaux humains peuvent se connecter directement aux réseaux d’information, la série suit les combats d’une unité spéciale d’élite du gouvernement.
À travers son héroïne entièrement cybernétique, Kusanagi Motoko, et des intelligences artificielles qui semblent posséder leur propre personnalité, l’histoire pose aux spectateurs une question fondamentale : qu’est-ce qui définit l’être humain ? Est-ce le ghost (l’esprit, l’âme) ou le shell (le corps physique, l’enveloppe extérieure) ? Pour donner vie à cette vision du monde, l’exposition utilise largement des technologies de pointe telles que l’IA et la réalité étendue (XR), qui fusionnent les univers réel et virtuel. Grâce à des lunettes de réalité augmentée et à des installations immersives, les visiteurs peuvent vivre des expériences simulées, comme plonger dans un réseau de cybercerveaux ou nager dans un océan d’informations, offrant une sensation concrète de l’univers numérique emblématique de la série.
Pendant toute la durée de l’exposition, des sessions de discussion réunissant créateurs et artistes, ainsi que des performances musicales en direct, seront également organisées. Après sa présentation à Tokyo, une tournée internationale de l’exposition est prévue. L’occasion de plonger dans la franchise et d’expérimenter un futur où la frontière entre humanité et technologie s’estompe.
Ghost and the Shell (Ghost in the Shell : The Exhibition)
- Lieu : Tokyo Node Gallery A/B/C (45ᵉ étage, Toranomon Hills Station Tower, 2-6-2 Toranomon, Minato-ku, Tokyo)
- Dates : du 30 janvier au 5 avril
- Billetterie et informations complémentaires : site officiel de l’exposition https://www.tokyonode.jp/sp/exhibition-ghostintheshell/
(Reportage, texte de Nippon.com. Toutes les photos sont de Nippon.com, sauf mentions contraires. Photo de titre : scène de l’avant-première presse de l’exposition Ghost and the Shell, le 29 janvier 2026. Les personnages et autres propriétés intellectuelles représentées ci-dessus appartiennent à © Shirow Masamune/Kôdansha/Comité de production Ghost and the Shell.)