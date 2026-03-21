« Ghost in the Shell » : la retrospective complète à Tokyo

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Une exposition actuellement organisée dans le quartier de Toranomon, au centre de Tokyo, offre aux fans de Ghost in the Shell une immersion dans l’univers du manga de Shirow Masamune et dans l’interprétation animée qu’en a faite Oshii Mamoru.

Un jalon cyberpunk de la science-fiction qui a redéfini l’anime

Ghost in the Shell, manga de science-fiction publié à partir de 1989 par Shirow Masamune, n’a cessé d’élargir son public à travers le monde grâce à la renommée de ses adaptations sur écrans. Le premier film animé de la franchise, réalisé par Oshii Mamoru en 1995, a été largement salué au Japon comme à l’étranger pour la puissance de son esthétique visuelle ainsi que la profondeur de ses thèmes philosophiques. Son influence s’est étendue bien au-delà de l’anime, laissant une empreinte marquante sur des productions hollywoodiennes telles que The Matrix (1999), et conduisant finalement à une adaptation en prises de vues réelles sortie en 2017, avec Scarlett Johansson dans le rôle du major Kusanagi Motoko.

Du film emblématique d’Oshii Mamoru à la nouvelle série télévisée, qui commencera à être diffusée en juillet 2026, cette exposition au titre revisité (« Ghost and the Shell ») revient sur l’ensemble des itérations animées de la franchise. L’exposition a été inaugurée le 30 janvier dans la galerie Tokyo Node (située dans le complexe Toranomon Hills) et se tiendra jusqu’au 5 avril. Plus de 1 600 documents de production y sont présentés, dont des dessins originaux, des vidéos d’entretiens avec les différents réalisateurs et des œuvres hommage réalisées par des artistes contemporains, offrant une rétrospective complète de l’évolution et de l’influence durable de Ghost in the Shell.



Œuvres originales, celluloïds d’animation, storyboards, documents de référence et décors sont exposés au public, souvent pour la toute première fois.



Des entretiens filmés avec quatre créateurs sont également projetés, parmi lesquels le réalisateur Oshii Mamoru, qui a travaillé sur les films d’animation sortis au cinéma en 1995 et 2004.

Plongée dans un monde où l’homme et la machine se confondent

Située dans un futur proche où les technologies cybernétiques ont connu des avancées spectaculaires et où les cerveaux humains peuvent se connecter directement aux réseaux d’information, la série suit les combats d’une unité spéciale d’élite du gouvernement.

À travers son héroïne entièrement cybernétique, Kusanagi Motoko, et des intelligences artificielles qui semblent posséder leur propre personnalité, l’histoire pose aux spectateurs une question fondamentale : qu’est-ce qui définit l’être humain ? Est-ce le ghost (l’esprit, l’âme) ou le shell (le corps physique, l’enveloppe extérieure) ? Pour donner vie à cette vision du monde, l’exposition utilise largement des technologies de pointe telles que l’IA et la réalité étendue (XR), qui fusionnent les univers réel et virtuel. Grâce à des lunettes de réalité augmentée et à des installations immersives, les visiteurs peuvent vivre des expériences simulées, comme plonger dans un réseau de cybercerveaux ou nager dans un océan d’informations, offrant une sensation concrète de l’univers numérique emblématique de la série.

Pendant toute la durée de l’exposition, des sessions de discussion réunissant créateurs et artistes, ainsi que des performances musicales en direct, seront également organisées. Après sa présentation à Tokyo, une tournée internationale de l’exposition est prévue. L’occasion de plonger dans la franchise et d’expérimenter un futur où la frontière entre humanité et technologie s’estompe.



Entourés d’images projetées, les visiteurs peuvent plonger dans l’ensemble des œuvres animées de Ghost in the Shell comme dans un cybercerveau. L’expérience rappelle la célèbre réplique prononcée par Kusanagi Motoko dans la scène finale du manga original, il y a 37 ans : « Le réseau est vaste et infini. »



Des modèles grandeur nature des personnages sont également exposés, notamment les chars IA appelés Fuchikoma (au premier plan) et Tachikoma.



En s’équipant de lunettes de réalité augmentée, on peut voir Tachikoma guider les visiteurs à travers l’exposition au cours d’une visite intitulée « Cyberbrain Vision », proposée moyennant un supplément. Les appareils sont fabriqués par XReal, tandis que les contenus ont été produits par KDDI.



Un espace permet également aux visiteurs de consulter librement les écrans de bureau d’ordinateur de créateurs d’anime.



Une expérience payante propose de fouiller dans des enveloppes contenant des reproductions d’œuvres originales, certaines pouvant être emportées chez soi.



Des contenus interactifs inspirés des technologies futuristes imaginées dans l’anime sont également proposés, comme des t-shirts spéciaux, capables d’échapper à la reconnaissance des caméras de surveillance utilisant l’IA, ou des expériences permettant de pirater son propre visage pour apparaître sous la forme du Laughing Man.



Une nouvelle sculpture de Sorayama Hajime, inspirée de Kusanagi Motoko, est présentée. Elle est intitulée Sexy Robot_The Ghost in the Shell Type 1. (© Sorayama Hajime, avec l’aimable autorisation de Nanzuka, © Shirow Masamune/Kōdansha)



Plus de 80 collaborations avec des artistes et des marques du Japon et de l’étranger sont proposées. La statue de Kusanagi Motoko à l’échelle 1:1 (en haut) est vendue au prix de 1,32 million de yens, dans une édition limitée à 50 exemplaires fabriqués sur commande.

Ghost and the Shell (Ghost in the Shell : The Exhibition)

Lieu : Tokyo Node Gallery A/B/C (45ᵉ étage, Toranomon Hills Station Tower, 2-6-2 Toranomon, Minato-ku, Tokyo)

Dates : du 30 janvier au 5 avril

Billetterie et informations complémentaires : site officiel de l’exposition https://www.tokyonode.jp/sp/exhibition-ghostintheshell/

(Reportage, texte de Nippon.com. Toutes les photos sont de Nippon.com, sauf mentions contraires. Photo de titre : scène de l’avant-première presse de l’exposition Ghost and the Shell, le 29 janvier 2026. Les personnages et autres propriétés intellectuelles représentées ci-dessus appartiennent à © Shirow Masamune/Kôdansha/Comité de production Ghost and the Shell.)