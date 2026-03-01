Les trente ans de l’anime « Détective Conan » : l’expo anniversaire organisée à Tokyo
Sur le petit écran depuis janvier 1996, l’anime Détective Conan (titre original : Meitantei Conan) séduit petits et grands, et c’est pour célébrer les trente ans de la série que l’exposition anniversaire se tient du 20 février au 29 mars au Tokyo Dome City Prism Hall.
Cette œuvre créé par Aoyama Gôshô, et dont le premier manga est paru en 1994 (édité en français chez Kana), met en scène un lycéen féru d’enquêtes policières qui se retrouve malgré lui dans le corps d’un enfant. Désormais sous l’identité de Conan Edogawa, il tentera de débusquer au fil des épisodes les responsables de sa situation (les « hommes en noir ») tout en résolvant des mystères en compagnie de ses amis.
L’exposition propose de revenir, à travers des documents de production inédits, sur des scènes soigneusement sélectionnées parmi plus de mille épisodes diffusés.
« Les dessins des personnages ont beaucoup évolué entre les débuts et aujourd’hui ; observer ces changements est aussi une manière amusante de redécouvrir la série », s’est exprimé Aoyama lors de la cérémonie d’ouverture.
L’exposition s’articule en cinq sections : « conception », « storyboard », « animation », « doublage » et « génériques ». Les visiteurs cheminent à travers les différentes étapes de la production d’un anime et peuvent se replonger dans leurs souvenirs grâce à une frise chronologique des thèmes musicaux successifs, ou encore se photographier aux côtés de statues grandeur nature de leurs personnages favoris. Un véritable régal pour les fans !
La projection d’un film spécial et la vente de produits dérivés exclusifs viennent compléter l’événement. Après Tokyo, l’exposition partira en tournée pendant un an à travers douze villes du pays, dont Tottori, Osaka et Nagoya.
Exposition anniversaire des trente ans de l’anime Détective Conan
- Lieu : Tokyo Dome City Prism Hall
- Ouverture : jusqu’au 29 mars, de 10 h à 19 h (dernière admission à 18 h 30)
- Tarifs : 2 200 yens pour les adultes ; 1 500 pour les jeunes (écoliers, collégiens, lycéens)
- Site web officiel : https://tvconanten-30th.jp/
(Reportage, texte et photos de Nippon.com. Photo de titre : © Aoyama Goshô/Shôgakukan/Yomiuri TV/TMS 1996)