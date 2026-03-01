Les trente ans de l’anime « Détective Conan » : l’expo anniversaire organisée à Tokyo

Le Japon en photos

Actualités

Cela fait trente ans cette année que l’anime Détective Conan est diffusé à la télévision japonaise. Une exposition anniversaire se déroule à cette occasion dans la capitale nippone.

Sur le petit écran depuis janvier 1996, l’anime Détective Conan (titre original : Meitantei Conan) séduit petits et grands, et c’est pour célébrer les trente ans de la série que l’exposition anniversaire se tient du 20 février au 29 mars au Tokyo Dome City Prism Hall.

Cette œuvre créé par Aoyama Gôshô, et dont le premier manga est paru en 1994 (édité en français chez Kana), met en scène un lycéen féru d’enquêtes policières qui se retrouve malgré lui dans le corps d’un enfant. Désormais sous l’identité de Conan Edogawa, il tentera de débusquer au fil des épisodes les responsables de sa situation (les « hommes en noir ») tout en résolvant des mystères en compagnie de ses amis.

L’exposition propose de revenir, à travers des documents de production inédits, sur des scènes soigneusement sélectionnées parmi plus de mille épisodes diffusés.

« Les dessins des personnages ont beaucoup évolué entre les débuts et aujourd’hui ; observer ces changements est aussi une manière amusante de redécouvrir la série », s’est exprimé Aoyama lors de la cérémonie d’ouverture.



(De gauche à droite) L’inauguration de l’exposition s’est tenue le 20 février en présence de Takayama Minami (la doubleuse de Conan), Aoyama Goshô (l’auteur), Kuraki Mai (l’interprète de 28 des génériques de la série), et Yamaguchi Shôhei (le doubleur de Kudô Shinichi). (© Aoyama Goshô/Shôgakukan/Yomiuri TV/TMS 1996)

L’exposition s’articule en cinq sections : « conception », « storyboard », « animation », « doublage » et « génériques ». Les visiteurs cheminent à travers les différentes étapes de la production d’un anime et peuvent se replonger dans leurs souvenirs grâce à une frise chronologique des thèmes musicaux successifs, ou encore se photographier aux côtés de statues grandeur nature de leurs personnages favoris. Un véritable régal pour les fans !

La projection d’un film spécial et la vente de produits dérivés exclusifs viennent compléter l’événement. Après Tokyo, l’exposition partira en tournée pendant un an à travers douze villes du pays, dont Tottori, Osaka et Nagoya.



Dans la première salle sont diffusés les différents génériques de Détective Conan qui ont égayé les spectateurs pendant trente ans. (© Aoyama Goshô/Shôgakukan/Yomiuri TV/TMS 1996)



Une multitude de photos de scènes cultes et de storyboards sont exposées côte à côte. (© Aoyama Goshô/Shôgakukan/Yomiuri TV/TMS 1996)



Il est également amusant de comparer les storyboards et les dessins originaux avec les images finales telles qu’elles apparaissent à l’écran. (© Aoyama Goshô/Shôgakukan/Yomiuri TV/TMS 1996)

L’espace « Conception » présente des documents de référence sur l’univers et les personnages. On peut notamment y admirer les maquettes de la maison de Conan et de l’agence de détective. (© Aoyama Goshô/Shôgakukan/Yomiuri TV/TMS 1996)

Une frise chronologique retrace l’ensemble des génériques. Avec 28 chansons fournies pour la série, Kuraki Mai détient le record du monde du plus grand nombre de thèmes interprétés par un même artiste pour une même série d’animation. (© Aoyama Goshô/Shôgakukan/Yomiuri TV/TMS 1996)

Un espace propose de reconnaître à l’écoute les différentes expressions (comme la joie, la colère, la tristesse et le plaisir), à travers le jeu des comédiens de doublage. Une expérience qui permet de mesurer toute l’étendue de leur virtuosité. (© Aoyama Goshô/Shôgakukan/Yomiuri TV/TMS 1996)

Les produits dérivés mettant en scène les personnages dans le visuel principal de l’exposition, ainsi que l’artbook recommandé par Aoyama Goshô, sont des achats incontournables pour les fans. (© Aoyama Goshô/Shôgakukan/Yomiuri TV/TMS 1996)

Exposition anniversaire des trente ans de l’anime Détective Conan

Lieu : Tokyo Dome City Prism Hall

Ouverture : jusqu’au 29 mars, de 10 h à 19 h (dernière admission à 18 h 30)

Tarifs : 2 200 yens pour les adultes ; 1 500 pour les jeunes (écoliers, collégiens, lycéens)

Site web officiel : https://tvconanten-30th.jp/

(Reportage, texte et photos de Nippon.com. Photo de titre : © Aoyama Goshô/Shôgakukan/Yomiuri TV/TMS 1996)