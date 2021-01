Toyota devient numéro un des ventes automobiles en 2020 devant Volkswagen

Actualités



Salon de l’automobile 2019 de Bangkok (4 juillet 2019. REUTERS/Athit Perawongmetha)

TOKYO (Reuters) - Toyota est devenu numéro un des ventes automobiles en 2020, passant devant Volskwagen et regagnant la première place après cinq ans.

Le jeudi 28 janvier, la firme japonaise a annoncé qu’elle avait écoulé 9,528 millions de véhicules (malgré une baisse de 11,3 % en volume des ventes), contre 9,305 millions de véhicules chez le géant allemand (baisse de 15,2 %).

Les fabricants automobiles ont été durement touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Leur production a été réduite et même stoppée dans de nombreux pays suite au lancement de l’état d’urgence, sans compter la baisse du nombre de visiteurs dans les showrooms due à la limitation des déplacements.

La baisse des chiffres de Volkswagen vis-à-vis de Toyota s’expliquent en partie par le fait que le groupe allemand dépend grandement du marché européen et américain, qui sont des régions extrêmement touchées par la crise du Covid-19. D’un autre côté, le Japon et les pays asiatiques ont subi des conséquences sanitaires et économiques plus atténuées.

Par ailleurs, à mesure que le marché automobile reprend de la vigueur, les grands fabricants se bousculent le marché chinois, notamment leur forte demande en voitures électriques. Chez Toyota, leur taux de vente s’est élevé à 23 % en 2020, une hausse de 3 % par rapport à l’année précédente.

(Texte de Tim Kelly et Makiko Yamazaki, édité par Clarence Fernandez et Jacqueline Wong. Traduit de l’anglais au français par Nippon.com)