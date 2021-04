100 jours avant le début des JO, Osaka dépasse le millier de cas d’infections et organise le relais de la torche à huis clos

Actualités

TOKYO (Reuters) - Le variant anglais du Covid-19, hautement contagieux, engendre actuellement une quatrième vague d’épidémie dans la préfecture d’Osaka, touchant en majorité les jeunes. Le mercredi 13 avril, le nombre de contaminations y a dépassé le millier pour la première fois, avec 1 099 cas.

Les infections se faisaient d’ailleurs de plus en plus nombreuses depuis le début du mois d’avril, franchissant la barre des 500 cas au quotidien alors que le chiffre était largement inférieur — moins de 100 — dans la première moitié de mars.



Le quartier de Dôtonbori, à Osaka. REUTERS/Edgard Garrido

Le gouverneur de la préfecture Yoshimura Hirofumi a mis sa région de 8,8 millions d’habitants sous un quasi-état d’urgence sanitaire, en demandant entre autres de raccourcir les horaires d’ouverture des commerces, de privilégier le télétravail ou encore d’organiser les cours scolaires en ligne.

Il a de même fait annuler le passage de la flamme olympique sur les grandes voies publiques pour éviter les attroupements. L’événement s’est finalement tenu le 13 avril sur le site Expo Park à huis clos, 100 jours avant le début des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

(Voir l’évolution de l’épidemie de coronavirus au Japon en temps réel)

(Reportage de Ritsuko Ando et Rocky Swift, édité par Clarence Fernandez et Ed Osmond. Traduit et édité de l’anglais par Nippon.com)