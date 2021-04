Synlab vise une IPO de 5 milliards d'euros

Actualités





BERLIN (Reuters) - L'exploitant allemand de laboratoires d'analyses médicales Synlab a annoncé lundi avoir fixé la fourchette indicative de son IPO à 18-23 euros par action, soit une valorisation qui pourrait atteindre les 5 milliards d'euros.

Synlab a déclaré qu'il offrirait jusqu'à 71,5 millions d'actions ordinaires, portant le montant total de l’offre à 1,48 milliard d'euros.

Le groupe a expliqué qu’il souhaitait consacrer 400 millions d'euros levés via l'émission de ces nouvelles actions au remboursement d'une partie de sa dette. Le reste ira aux actionnaires du fonds de capital-investissement Cinven, de Novo Holdings et du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO).

Les livres d’ordres seront ouverts le 20 avril selon un teneur de livres, Synlab souhaitant que la période d'offre se termine le 27 avril. La première cotation est prévue le 30 avril.

Cette opération a été préparée par JP Morgan et Goldman Sachs avec l'aide de Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Jefferies et UniCredit.

(Riham Alkousaa, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

