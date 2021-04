Coronavirus/France: La vaccination ouverte aux sportifs qualifiés pour les JO

Actualités





PARIS (Reuters) - Les athlètes français qui participeront aux Jeux olympiques de Tokyo cet été et leurs entraîneurs vont pouvoir s'inscrire dès cette semaine à une vaccination contre le COVID-19, a-t-on appris mardi auprès du ministère des Sports.

"Soucieux de garantir la santé et la compétitivité de l'équipe de France olympique et paralympique (...) les athlètes et entraîneurs qui représenteront la France à Tokyo cet été auront la possibilité de se faire vacciner", a déclaré une porte-parole du ministère des Sports à Reuters.

Le ministère a ainsi identifié 1.400 athlètes et cadres qui se verront proposer cette semaine et jusqu'à fin mai, s'ils se portent volontaires, des créneaux de vaccination.

Même si les spectateurs étrangers n'auront pas le droit de venir assister aux Jeux en raison de la pandémie, le village olympique va devoir accueillir 15.000 personnes, venues de plus de 200 pays du monde, en respectant les consignes sanitaires définies par le comité d'organisation.

Les JO de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, auraient dû se tenir en 2020 et ont été repoussés d'un an à cause de la crise sanitaire.

(Julien Prétot, avec Kate Entringer, édité par Bertrand Boucey)

