A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,83%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi, pénalisée par des résultats d'entreprises jugés décevants, comme ceux de Sony (-7,41%), et par les inquiétudes relatives au regain d'infections au coronavirus dans les provinces de Tokyo et Osaka.L'indice Nikkei a perdu 0,83% à 28.812,63 points et le Topix, plus large, a cédé 0,56% à 1.898,39 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

