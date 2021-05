Le G7 va discuter de mesures décisives face aux menaces Chine et Russie

Actualités





LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne va chercher mardi à convenir avec ses partenaires du G7 de mesures décisives pour protéger les démocraties contre des menaces mondiales comme celles représentées par la Chine et la Russie.

Au cours de la deuxième journée d'une réunion à Londres des ministres des Affaires étrangères du G7 destinée à préparer le sommet du mois prochain, le chef de la diplomatie britannique présidera les échanges sur les menaces pour les démocraties, les libertés et les droits de l'homme.

"La présidence britannique du G7 est une occasion de rassembler des sociétés ouvertes et démocratiques, et de démontrer de l'unité à un moment où cela est vraiment nécessaire pour répondre aux défis partagés et menaces croissantes", a déclaré Dominic Raab dans un communiqué.

En complément des autres membres du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Etats-Unis), la Grande-Bretagne a convié cette semaine les ministres des Affaires étrangères australien, indien, sud-africain et sud-coréen.

La réunion, la première organisée en personne depuis deux ans, est vue par Londres comme l'occasion d'appuyer le soutien au système international basé sur le droit face à ce qu'il considère comme des tentatives de Pékin, par son influence économique, et de Moscou, par des activités malveillantes, pour nuire à ce système.

Au menu des discussions ce mardi figurera aussi la question de la Birmanie, avec un appel à des mesures plus sévères contre la junte militaire qui s'est emparé du pouvoir début février à la faveur d'un putsch.

La Russie sera l'un des sujets majeurs évoqués dans l'après-midi, notamment pour identifier des moyens de répondre aux manoeuvres de l'armée russe près de la frontière avec l'Ukraine et à l'emprisonnement de l'opposant au Kremlin Alexeï Navalny.

Dominic Raab a déclaré dimanche à Reuters qu'il voulait la mise en place d'un mécanisme de réaction rapide afin de contrer la "propagande" et la désinformation russes.

(William James; version française Jean Terzian)

