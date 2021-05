L’imaginaire « déjanté » de Kusama Yayoi s’invite au Jardin botanique de New York

Actualités

Reuters (New York) - Le Jardin botanique de New York est actuellement empreint d’une certaine atmosphère psychédélique. Et pour cause, ce lieu de 100 hectares accueille les œuvres « déjantées » de l’artiste japonaise Kusama Yayoi, reconnaissables à leurs fameux motifs à pois, pour une exposition intitulée Kusama : Cosmic Nature.

Conçues sur le thème de la faune et la flore, ces installations en acier sont peintes de couleurs extrêmement vives. Ici et là, une citrouille géante, un poulpe extravagant ou encore des fleurs aux formes bizarroïdes plongent les visiteurs dans un monde totalement fou.



(REUTERS/Roselle Chen)



(REUTERS/Roselle Chen)



(REUTERS/Roselle Chen)



(REUTERS/Roselle Chen)



(REUTERS/Roselle Chen)

Aujourd’hui âgée de 92 ans, Kusama Yayoi s’était installée aux États-Unis entre 1957 et 1973 et y avait assis sa réputation d’artiste d’avant-garde. Des grands musées comme le MoMa, la Tate Modern, le Centre national des Arts de Tokyo ou même le Centre Pompidou lui ont déjà ouvert leurs portes. Ses réalisations sont intimement liées aux hallucinations dont elle est sujette depuis son enfance.

L’exposition Kusama : Cosmic Nature avait été retardée d’un an en raison de la pandémie. Elle est désormais ouverte jusqu’au 31 octobre.

(Texte et reportage de Roselle Chen, édité par Richard Chang. Traduit et édité en français par Nippon.com)