Une pétition japonaise pour l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo recueille plus de 300 000 signatures

Tokyo (Reuters) – Une pétition en ligne appelant à l’annulation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo a déjà recueilli plus de 300 000 signatures en quelques jours à peine, reflétant clairement les inquiétudes de la population japonaise à ce sujet.

Cette pétition https://www.change.org/p/cancel-the-tokyo-olympics-to-protect-our-lives-stoptokyoolympic a été lancée par Utsunomiya Kenji, un célèbre avocat qui s’était par ailleurs présenté quatre fois aux élections du gouverneur de Tokyo.

Repoussé d’un an en raison du coronavirus, le grand événement sportif est censé se tenir à partir du 23 juillet prochain, soit dans environ onze semaines. Si les responsables se démènent au possible pour mettre en place les mesures adéquates, le public continue de faire montre de scepticisme concernant leur propre sécurité sanitaire, mais aussi celle des athlètes et de leur entourage, ainsi que des bénévoles.

Les organisateurs ont expliqué à maintes reprises qu’il est nécessaire que les Jeux aient lieu car ils serviront de symbole de la victoire contre la pandémie de Covid-19, alors même que le Japon est actuellement plongé dans la quatrième vague épidémique et que la vaccination progresse très lentement.



