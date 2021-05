Coronavirus: Le Japon déclare l'état d'urgence dans trois préfectures supplémentaires

Actualités





TOKYO (Reuters) - Le Japon va déclarer l'état d'urgence dans trois préfectures supplémentaires durement touchées par la pandémie de COVID-19, a déclaré vendredi le ministre de l'économie Yasutoshi Nishimura, dans une décision surprise reflétant les préoccupations croissantes concernant la propagation du virus.

Hokkaido, Okayama et Hiroshima rejoindront dimanche Tokyo, Osaka et quatre autres préfectures placées sous état d'urgence jusqu'au 31 mai, a déclaré Yasutoshi Nishimura, qui est également chargé des mesures de lutte contre le coronavirus.

Le gouvernement avait initialement proposé une déclaration de "quasi-urgence" plus ciblée pour Hokkaido, Okayama et Hiroshima, et deux autres préfectures. La déclaration plus restreinte couvre désormais huit des 47 préfectures du Japon.

La multiplication des déclarations d'état d'urgence survient alors que le Japon est confronté à l'apparition d'une souche plus infectieuse du COVID-19, dix semaines seulement avant le début des Jeux olympiques de Tokyo.

Les experts affirment que les ressources médicales sont poussées à l'extrême, tandis que la campagne de vaccination du Japon a été l'une des plus lentes, avec seulement 3% de la population vaccinée, selon les données de Reuters.

(Chang-Ran Kim; version française Camille Raynaud)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html