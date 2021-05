Tokyo finit en baisse de 1,28%

Actualités





(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi dans le sillage de Wall Street et pénalisée par l'inquiétude liée à la résurgence de l'épidémie qui pèse sur l'économie du Japon. L'indice Nikkei a perdu 1,28% à 28.044,45 points et le Topix, plus large, a cédé 0,68% à 1.894,84 points.

