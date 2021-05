Coronavirus: Le Japon ouvre deux vaccinodromes en amont des Jeux olympiques

Actualités





TOKYO (Reuters) - Le Japon a ouvert lundi deux centres géants de vaccination contre le COVID-19 avec pour objectif d'immuniser les personnes âgées en amont des Jeux olympiques prévus cet été dans la capitale Tokyo, où a été installé l'un des "vaccinodromes", de même qu'à Osaka.

Ces centres vont administrer quotidiennement des milliers de doses de vaccin, donnant un coup d'accélérateur à la campagne nationale de vaccination alors que le Japon lutte contre une quatrième vague de l'épidémie de coronavirus.

A deux mois du début programmé des JO, le centre de Tokyo doit permettre de vacciner chaque jour quelque 10.000 personnes, en fonctionnant douze heures par jour. A Osaka, métropole de l'ouest du pays, quelque 5.000 injections devraient être effectuées quotidiennement.

Des vaccinodromes supplémentaires devraient ouvrir à Nagoya, Kobe et dans d'autres villes majeures.

Seule 4,4% de la population japonaise a reçu au moins une dose de vaccin, selon des données répertoriées par Reuters, soit le plus faible taux de vaccination parmi les pays riches.

Le Japon a débuté les vaccinations mi-février, soit plus tard que la plupart des grandes économies mondiales, et cette campagne a été ralentie par des retards de livraison du vaccin développé par Pfizer et BioNTech.

Les vaccinodromes vont administrer des doses de Moderna, dont le vaccin a été approuvé vendredi.

