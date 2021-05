Les États-Unis envisagent une réunion du "Quad" à l'automne

Actualités





WASHINGTON (Reuters) - Les États-Unis envisagent d'organiser un sommet à l'automne entre les dirigeants des pays du dialogue quadrilatéral sur la sécurité ("Quad") - Etats-Unis, Australie, Inde et Japon - en mettant l'accent sur les infrastructures face au défi posé par la Chine, a déclaré mercredi le coordinateur de la politique indo-pacifique américaine.

Kurt Campbell a déclaré que d'autres pays seraient les bienvenus pour travailler avec le Quad, qui a tenu un premier sommet virtuel en mars et s'est engagé à travailler étroitement sur les vaccins contre le COVID-19, le climat et la sécurité.

"Nous voulons envisager cet automne de convoquer un Quad en personne afin de prendre un engagement similaire sur les infrastructures de manière plus générale", a déclaré Kurt Campbell.

"Le paradigme dominant va être la concurrence. Notre objectif est d'en faire une concurrence stable et pacifique qui fait ressortir le meilleur de nous-mêmes", a-t-il déclaré, tout en mettant en garde : "Il y aura probablement des périodes à venir, dans lesquelles il y aura des moments d'inquiétude."

Kurt Campbell a déclaré que le "système d'exploitation" que les États-Unis avaient contribué à mettre en place en Asie restait intact, mais qu'il était "soumis à de fortes pressions" face à la montée en puissance de la Chine.

Joe Biden, qui préconise d'importantes dépenses d'infrastructure dans son pays, a déclaré en mars qu'il avait suggéré au Premier ministre britannique Boris Johnson que les pays démocratiques devraient avoir un plan d'infrastructure pour rivaliser avec l'initiative chinoise "Belt and Road."

"Belt and Road" est un plan d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars lancé en 2013 par le président chinois Xi Jinping, impliquant des projets de l'Asie de l'Est à l'Europe et considéré comme un moyen d'étendre considérablement l'influence économique et politique de Pékin.

(David Brunnstrom and Michael Martina, version française Camille Raynaud)

