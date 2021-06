G7: Appel de Paris, Berlin, Madrid et Rome pour un accord sur la fiscalité internationale

Actualités





PARIS (Reuters) - Les ministres des Finances allemand, espagnol, français et italien plaident dans une tribune publiée vendredi pour que la réunion des ministres des Finances du G7 qui s'ouvre dans la journée à Londres aboutisse à un accord sur la fiscalité internationale.

"Il est grand temps de trouver un accord sur ce sujet", soulignent le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire et ses homologues allemand Olaf Scholz, espagnole Nadia Calviño et italien Daniele Franco dans ce texte publié par le quotidien britannique The Guardian.

"Le chance de parvenir à un accord est à portée de main, saisissons-la", a par ailleurs exhorté Bruno Le Maire vendredi sur Twitter.

"J'appelle tous les pays du G7 à soutenir un accord global sur la taxation du numérique et sur la taxation minimale lors de la réunion à Londres aujourd'hui. C’est une étape décisive avant le G20 en juillet", ajoute le ministre français, défenseur de longue de date d'un accord international sur l'imposition minimale des sociétés et la taxation des géants du numérique.

