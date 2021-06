Le géant chinois des VTC, Didi Chuxing, prépare son entrée en bourse à New York

Actualités





(Reuters) - Didi Chuxing, la plus grande société de VTC de Chine, a rendu public jeudi le dossier de son introduction en bourse aux États-Unis, attendue depuis longtemps, ouvrant la voie à ce qui devrait être la plus grande introduction en bourse du monde cette année.

La société - soutenue par les plus grandes sociétés d'investissement technologique d'Asie, SoftBank, Alibaba et Tencent - n'a pas révélé la taille de l'offre, mais des sources au fait du dossier avaient précédemment déclaré à Reuters qu'elle pourrait lever environ 10 milliards de dollars (8,2 milliards d'euros) et chercher une valorisation proche de 100 milliards de dollars.

À cette valorisation, l'introduction en bourse de Didi Chuxing serait la plus importante offre d'actions chinoises aux Etats-Unis depuis qu'Alibaba a levé 25 milliards de dollars en 2014.

