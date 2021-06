Les dirigeants du G7 s'engagent à augmenter leurs contributions au financement du climat

Actualités





CARBIS BAY, Angleterre (Reuters) - Les pays du G7 se sont engagés dimanche à augmenter leurs contributions au financement de la lutte contre le changement climatique pour tenir enfin leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars (82 milliards de dollars) par an de ressources publiques et privées pour aider les pays pauvres à réduire leurs émissions de carbone et à faire face au réchauffement de la planète.

A l'issue d'un sommet en Angleterre, ils appellent aussi les autres pays développés à participer à cet effort.

Les pays développés sont convenus en 2009 de verser ensemble 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour financer la lutte contre le changement climatique dans les pays les plus pauvres, dont beaucoup sont aux prises avec la montée des eaux, les tempêtes et les sécheresses.

Cet objectif n'a pas été atteint, en partie en raison de la pandémie de COVID-19, qui a contraint le gouvernement britannique à reporter à cette année la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26).

Des défenseurs de l'environnement ont critiqué l'engagement pris dimanche par le G7 en pointant l'absence de données chiffrées sur les hausses de contributions promises.

Un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que chaque pays préciserait son effort "en temps voulu".

Les membres du G7 se sont aussi engagés dimanche à renforcer rapidement les politiques et les technologies permettant d'accélérer l'abandon des sources d'énergie fossiles.

(Elizabeth Piper; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html