À Wall St, records pour le S&P-500 et le Nasdaq, repli du Dow

PARIS (Reuters) - Les marchés boursiers américains ont fini en ordre dispersé lundi, le Nasdaq et le Standard & Poor's 500 inscrivant des records de clôture alors que le Dow Jones cédait du terrain à la veille de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le Dow Jones a perdu 85,85 points, soit 0,25%, à 34.393,75, le S&P-500 a pris 7,71 points, soit 0,18%, à 4.255,15 et le Nasdaq Composite a progressé de 104,72 points (+0,74%) à 14.174,14.

Ce dernier affiche désormais six clôtures positives en sept séances.

La Fed réunit mardi et pour deux jours le Federal Open Market Committee (FOMC), son comité de politique monétaire, et les marchés seront à l'affût mercredi de toute évolution du discours de la banque centrale sur les perspectives de croissance, l'évolution des prix et son programme d'achats de titres sur les marchés.

Cet attentisme incite la majeure partie des investisseurs à rester en retrait.

"Il y a de très bons arguments des deux côtés pour ce qui concerne l'inflation mais il me semble qu'il serait stupide de penser que c'est une bonne idée de faire des changements importants en ce moment en tablant sur une poursuite de l'accélération de l'inflation ou sur son caractère transitoire", explique Mark Stoeckle, directeur général et gérant senior d'Adams Funds.

VALEURS

L'apaisement récent des craintes de remontée accélérée des taux d'intérêt a profité aux valeurs technologiques comme Salesforce (+2,48%), Tesla (+1,28%) ou Apple (+2,46%).

A l'opposé, l'indice S&P des matières premières a cédé 1,28%, et celui secteur financier (-1,03%).

Parmi les plus fortes baisses du Dow Jones figurent ainsi le groupe Dow (-1,53%) et la banque JPMorgan Chase (-1,70%).

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont profité des dernières déclarations d'Elon Musk, le fondateur de Tesla, sur un possible retour à la possibilité d'acheter en bitcoins les voitures de la marque. Riot Blockchain a bondi de 14,08%, Marathon Digital Holdings de 12,77%.

Un autre concepteur de voitures électriques, Lordstown Motors, a chuté de 18,84% après l'annonce du départ de son directeur général et de son directeur financier, moins d'une semaine après l'avertissement lancé par la société sur le risque d'épuisement de sa trésorerie d'ici un an.

(Marc Angrand, avec David French à New York et Medha Singh à Bangalore)

