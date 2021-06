Naissance de pandas jumeaux au zoo d’Ueno à Tokyo

Actualités





TOKYO (Reuters) - Un mois avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, la capitale japonaise a une autre raison de se réjouir: la femelle panda géant Shin Shin a donné naissance mercredi à des jumeaux au zoo d’Ueno, quatre ans après sa dernière grossesse.

Selon le site internet du zoo, les deux pandas sont nés à une heure et demie d’intervalle, respectivement à 1h03 et 2h32, heure locale. Leur sexe et leur nom n’ont pas encore été révélés.

“Tout le personnel travaille ensemble pour observer et protéger la mère panda géante et ses enfants”, a déclaré le zoo dans un communiqué.

Toujours selon le communiqué, l’un des jumeaux pèse 124 g, tandis que le poids de l’autre n’a pas encore été annoncé. À la naissance, les bébés pandas font à peu près la taille d’une main humaine adulte, comme on peut le voir sur une photo publiée par le zoo.

Shin Shin est née le 3 juillet 2005 en Chine, au centre de recherche sur le Panda géant de Chengdu, et est arrivée au zoo d’Ueno il y a dix ans, avec son partenaire RiRi. Le couple est également parent de Xiang Xiang, une femelle panda née en juin 2017.

