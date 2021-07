Grosse déception pour la paire Mahut-Herbert, le tandem Monfils-Chardy qualifié pour le deuxième tour

Actualités

par Baptiste Marin (iDalgo)

Comme à Rio en 2016, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont inclinés samedi dès le premier tour du double messieurs aux JO de Tokyo. Les Français se sont inclinés face à la paire britannique Andy Murray - Joe Salisbury (6-3, 6-2). L’autre tandem, Gaël Monfils et Jérémy Chardy, est venu à bout en fin de journée de la paire Golubev-Bublik, finaliste à Roland-Garros. Les Bleus se sont imposés (6-7[4], 7-6[3], 10-8 et défieront les Allemands Alexander Zverev et Jan-Lennard Struff en huitièmes de finale. Plus tôt dans la journée, Jérémy Chardy a battu Marcelo Barrios, même résultat pour Ugo Humbert face à Pablo Andujar. Gilles Simon s’est lui incliné en trois manches face à Egor Gerasimov. Chez les filles, Kristina Mladenovic a été éliminée au premier tour par l’Espagnole Paula Badosa (6-7[4], 6-3, 6-0). La Française a quitté le court en larmes. La paire Fiona Ferro-Alizé Cornet s’est elle qualifiée pour le deuxième tour.

(c)2021 iDalgo