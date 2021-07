Léon Marchand sixième du 400m 4 nages, record de France pour Marie Wattel sur le 100 m papillon

Actualités

par Baptiste Marin (iDalgo)

Pas d’exploit pour Léon Marchand ! Qualifié pour la finale du 400m 4 nages des JO de Tokyo, le Français a terminé dimanche à la sixième place. Après un très bon départ, Marchand a ensuite pris beaucoup de retard sur la tête de course lors du passage en dos sans réussir à revenir dans le coup. L’Américain Chase Kalisz a déroché la médaille d’or devant son compatriote Jay Litherland. L’Australien Brandon Smith a pris le bronze. Quelques minutes plus tard, Marie Wattel a largement dominé sa demi-finale du 100m papillon. La Tricolore a établi un nouveau record de France (56’’16) et tentera de décrocher demain une médaille. Âgé de 18 ans, le Tunisien a créé la sensation de la journée en remportant la médaille d’or sur le 400 m nage libre. L’Australien Jack McLoughlin et l’Américain Kieran Smith complètent le podium. Les Australiennes ont pulvérisé le record du monde (3’26’’69) du 4x100m pour s’adjuger l’or. La Japonaise Yui Oyashi a été sacrée championne olympique du 400m 4 nages.

(c)2021 iDalgo