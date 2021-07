Martin Thomas et Marie-Zélia Lafont rejoignent les demi-finales

Actualités

Martin Thomas a décroché dimanche son ticket pour les demi-finales de canoë monoplace (C1) aux JO de Tokyo. Le Français a fini neuvième des éliminatoires. Septième de la première manche, le Tricolore a ensuite été sanctionné de plusieurs secondes de pénalité et signer une nouvelle septième place lors de son second run. Thomas et quatorze céistes se sont qualifiés pour les demi-finales programmées lundi à partir de 7h du matin. Pour décrocher sa place en finale, Thomas devra figurer parmi les dix premiers. En kayak, la Française Marie-Zélia Lafont a aussi passé les qualifications en réussissant le treizième chrono au terme des deux manches. Elle a signé le dix-neuvième temps dans la première avant de réaliser une meilleure performance lors de la seconde avec un onzième chrono. La Tricolore a rendez-vous mardi pour la suite de sa compétition.

