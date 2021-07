Nishiya Momiji, 13 ans, championne de skateboard et Japonaise la plus jeune à remporter une médaille d’or

Actualités

À 13 ans et 11 mois, Nishiya Momiji a remporté la médaille d’or au skateboard le lundi 26 juillet, dans la catégorie street dames, devenant à l’occasion la plus jeune japonaise championne olympique de l’histoire. La Brésilienne Rayssa Leal, 13 ans, a obtenu l’argent, et la Japonaise Nakayama Fûna, 16 ans, le bronze.

Le skateboard a fait sa première entrée en tant que discipline olympique à l’occasion des JO 2020, et le Japon semble s’y faire. Le dimanche 25 juillet, un autre Japonais est monté à la première place du podium, dans la catégorie street messieurs. Il s’agit de Horigome Yûto, 22 ans, qui est alors devenu le premier champion olympique de l’histoire en skateboard.



Nishiya Momiji, victorieuse à la finale de skateboard, catégorie street dames, le lundi 26 juillet à l’Urban Sports Park Ariake de Tokyo (Reuters/Lucy Nicholson).



(Reuters/Lucy Nicholson)



Nishiya Momiji (d), médaille d’or, et Nakayama Fûna, médaille de bronze, le lundi 26 juillet(Reuters/Lucy Nicholson)

