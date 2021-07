Evan Fournier emmène les Bleus à la victoire face aux États-Unis

Actualités





par Baptiste Marin (iDalgo)

Quel début de tournoi olympique pour l’équipe de France masculine de basket ! Les Bleus ont dominé dimanche les États-Unis (83-76) pour leur premier match de poules dans ces JO de Tokyo. Deux ans après la victoire des Bleus lors des quarts de finale de la Coupe du monde en 2019, les hommes de Vincent Collet ont récidivé. Le début de match était pourtant à l’avantage des champions olympiques en titre. À la pause, les Américains menaient de dix points (47-37). Profitant des problèmes de faute de Kevin Durant, les Tricolores ont commencé à trouver plus de rythme pour finalement revenir et prendre les commandes en fin de troisième quart-temps. Auteur de 28 points, Evan Fournier a assumé son rôle de leader offensif pour offrir un succès de prestige aux Bleus. Cette défaite est historique puisque les États-Unis n’avaient plus perdu depuis la demi-finale des JO 2004 face aux Argentins. Les joueurs de Vincent Collet tenteront de capitaliser sur cet excellent départ avec une rencontre face à la République tchèque mercredi.

(c)2021 iDalgo