La France s'incline face à l'Espagne

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après une courte victoire face à la Hongrie (30-29) pour son premier match dans le tournoi olympique, l'Équipe de France féminine de Handball s'est faite surprendre par l'Espagne (25-28) au Yoyogi National Gymnasium de Tokyo. Les Bleues ont pourtant compté jusqu'à trois buts d'avance en première période (7-4, 15'). Grâce Zaadi, Allison Pineau et Alexandra Lacrabère ont dû retourner sur le banc, victimes de l'intensité dans les duels. Les joueuses de Jorge Duenas en ont profité pour égaliser à la pause (12-12). Au retour des vestiaires, les Ibères ont progressivement installé leur domination et ont doucement creusé l'écart. Les Tricolores n'ont rien lâché, mais la chance n'était pas de leur côté, à cause notamment de six poteaux heurtés au tir. Les Espagnoles se donnent une grande bouffée d'oxygène avant d'affronter le Brésil, tandis que les Françaises vont devoir élever leur niveau de jeu au moment de défier la Suède, leader du Groupe B.

