La France domine de justesse l'Allemagne et rejoint les quarts de finale

par Baptiste Marin (iDalgo)

Direction les quarts de finale pour l’équipe de France masculine de handball ! Vainqueurs de l’Allemagne (30-29), les Français ont remporté mercredi leur troisième victoire en trois matchs. Dominateurs, les Bleus comptaient quatre buts d’avance à la pause. Mais les Tricolores n’ont pas réussi à tuer la rencontre et les Allemands en ont profité pour revenir à hauteur des Bleus. Après un tir à 9 mètres de Steffen Weinhold, les Allemands égalisent à 27-27. Kentin Mahé s’est ensuite montré décisif en inscrivant deux buts consécutifs. Hugo Descat conclut l’affaire sur penalty et offre la victoire aux Bleus. L’Allemagne inscrira un dernier but à une poignée de secondes de la fin du match. Avec six buts à son actif, Dika Mem termine meilleur marqueur chez les Bleus. Les Tricolores affronteront vendredi l’Espagne pour leur avant-dernier match de poules.

