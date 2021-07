Schauffele reste en tête avant le dernier tour, Antoine Rozner craque

Actualités

par Baptiste Marin (iDalgo)

L’Américain Xander Schauffele continue de faire la course en tête dans le tournoi olympique de golf. Le golfeur de 27 ans a rendu samedi une carte de 68 (-3) et conserve les commandes avec un total de -14 avant la quatrième et dernière journée. Vainqueur du dernier Masters, le Japonais Hideki Matsuyama s’est rapproché du leader en signant une carte de 67 et n’est plus qu’à un petit coup de Schauffele. Le duo Casey - Ortiz est à -12 tandis que Mcllroy est à -11. Le podium olympique n’est donc toujours pas dessiné avant le dernier tour de dimanche. Côté français, Romain Langasque a rendu une jolie carte avec un total de 69 (-2) et se retrouve au 32e rang. Journée plus compliquée pour Antoine Rozner ! Le Tricolore a lui signé samedi un 73 (+2) et passe de la 15e à la 42e place après ce troisième tour très difficile pour lui.

(c)2021 iDalgo