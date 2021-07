L'équipe de France féminine de sabre décroche l'argent

Actualités

Comme l’équipe de fleuret jeudi, les sabreuses françaises Manon Brunet, Cécilia Berder, Charlotte Lembach et Sara Balzer se sont inclinées samedi en finale de l’épreuve par équipes, aux JO de Tokyo, face aux Russes (45-41) et obtiennent une très belle médaille d’argent. En bronze dans l’épreuve individuelle, Manon Brunet décroche une seconde médaille dans la capitale japonaise. Victorieuses des Italiennes en demi-finales (45-39), les Françaises sont tombées sur une solide équipe russe, emmenée par Sofia Pozdniakova, championne olympique en individuel. Pozdniakova a réalisé une énorme performance en inscrivant 21 touches dans cette finale. Les Tricolores apportent un quatrième podium pour l’escrime français des JO et une 19e médaille à la délégation. La Corée du Sud a pris la médaille de bronze en dominant l’Italie dans le match pour la troisième place (45-42).

