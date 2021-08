Thompson s'impose sur le 100m

Actualités





par Martin Schmuda (iDalgo)

La Jamaïque a signé un triplé lors de la finale du 100m féminin. Après des qualifications totalement maîtrisées, Elaine Thompson a devancé Shelly-Ann Fraser-Price (10''74) et Shericka Jackson (10''76) en signant le record olympique (10''61) pour remporter la médaille d'or. Du côté des Tricolores, Pierre-Ambroise Bosse et Gabriel Tual ont commencé la journée en se qualifiant pour les demies du 800m dans la douleur. Sur le sprint, Jimmy Vicaut a rassuré avec un chrono de 10''07 en séries pour obtenir sa place dans le dernier carré. À la perche, Renaud Lavillenie, diminué par une blessure à la cheville, a tout de même enregistré un saut à 5m75 pour filer en finale. La vice-championne olympique du disque Mélina Robert-Michon n'a pas réussi à se placer dans les douze premières et doit s'arrêter là.

(c)2021 iDalgo