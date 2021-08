La France battue par le brésil mais qualifiée pour les quarts

Actualités





par Martin Schmuda (iDalgo)

L"Équipe de France de volley avait besoin de gagner deux sets face au Brésil pour obtenir son billet pour les quarts de finale. Mission accomplie, et malgré une défaite sur le fil, (3-2), les Bleus verront pour la première fois de leur histoire la phase finale d'un tournoi olympique. Après un premier set dominé par la Seleçao (25-22), les hommes de Laurent Tillie ont égalisé au bout de 51 minutes de jeu d'une manche irrespirable (39-37). Les Brésiliens basculaient à nouveau en tête (25-17), mais les Tricolores n'ont rien lâché et ont forcé les champions olympiques en titre à disputer un tie-break (25-21). Malgré quatre balles de match, les Français ont fini par craquer (20-18) et doivent se contenter de la 4e place du groupe B. Ils auront fort à faire face à la Pologne, leader du groupe A.

