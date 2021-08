La France affrontera l'Italie pour une place en demi-finale

Actualités





Tête de série après ses trois victoires en phase de poules, l’équipe de France a été épargnée par le tirage au sort. Les Bleus défieront mardi l’Italie en quarts de finale. La Slovénie continue d’impressionner dans ces JO de Tokyo. Déjà vainqueurs des Argentins, les Slovènes ont dominé dimanche l’Espagne pour leur dernier match de poules (95-87). La star Luka Doncic (12 points, 14 rebonds, 9 passes) a signé un très bon match. Le joueur de Dallas a parfaitement été soutenu par Mike Tobey (16 points, 14 rebonds) et Klemen Prepelic (15 points). Avec ce troisième succès en trois matchs, la Slovénie termine premier de sa poule et affrontera mardi l’Allemagne pour une place dans le dernier carré. Cette défaite fait mal aux Espagnols ! Deuxième de sa poule au final, la Roja sera opposée aux États-Unis dans le choc de ces quarts de finale. Vainqueurs du Japon (97-77), les Argentins finissent troisièmes et rencontreront les Australiens.

