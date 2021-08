L'équipe de France de basket féminine en quarts de finale des Jeux olympiques

Actualités





par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les basketteuses de l’équipe de France peuvent pousser un ouf de soulagement. Les Bleues ne devaient pas perdre par plus de 14 points face aux Américaines pour se qualifier en quarts de finale. Et c’est chose faite. Malgré une défaite (93 - 82), l’équipe de France voit la phase finale. Après un départ en fanfare lors du 1er quart temps (22-19), les filles de Valérie Garnier ont marqué le pas notamment en défense. Les « braqueuses » ont compté jusqu’à 6 points d’avance dans le deuxième quart-temps. Mais les « invincibles » ont réagi pour prendre l’avantage à la mi-temps avec un matelas de 6 points (50 - 44). Mais Sandrine Gruda et ses coéquipières ne lâchent pas et passent même devant lors du quatrième quart-temps (72 - 71). Les filles de Dawn Staley accélèrent une dernière fois pour finalement s’imposer avec 11 points d’avance. Les Bleues quant à elles connaîtront leur adversaire pour les 1/4 de finale ce soir lors du tirage au sort.

