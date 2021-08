Une journée presque idéale pour la France aux Jeux olympiques de Tokyo

Actualités





Une France à deux visages aujourd’hui aux Jeux olympiques de Tokyo. La joie du côté de Jean Quiquampoix avec le pistolet rapide à 25 mètres. Le tricolore remporte sa première médaille d’or olympique, quatre ans après l’argent à Rio. Le tireur ramène la sixième breloque dorée à la délégation française. Toujours du côté des sourires, l’équitation ramène du bronze cette fois-ci lors du concours complet par équipe. Nicolas Touzaint, Karim Laghouag et Christopher Six apportent la 23ème médaille tricolore. Mais la désillusion française de la journée vient de la gymnastique. Le porte-drapeau Samir Aït Saïd, prétendant à une médaille termine au pied du podium. Au concours des anneaux, l’athlète français n’a pu faire mieux qu’un score de 14,900, loin de la troisième place (15,200). Après deux olympiades manquées pour cause de blessures, le gymnaste loupe une occasion de s’offrir enfin un podium. Une malchance qui le poursuit aussi à Tokyo puisqu'il a annoncé avoir été victime d'une rupture partielle du biceps quelques jours avant la finale. Au classement des médailles, la France est septième juste devant la Corée du Sud.

