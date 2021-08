Une qualification historique en demi-finale pour l’équipe de France de Basket aux Jeux olympiques

Actualités





par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Vingt et un ans après les tricolores sont de retour en demi-finale olympique. Les Bleus se sont fait peur aujourd’hui face à l’Italie avec une victoire (84 - 75). Après un premier quart-temps difficile où les hommes de Vincent Collet ont fini à cinq unités (25 - 20), les Français se sont réveillés pour mener à la pause (43-42). Seul point noir de la première période, la maladresse en défense, avec près de dix pertes de balles contre seulement deux pour leur adversaire transalpins. Lors de deuxième mi-temps, Rudy Gobert et ses coéquipiers démarrent en fanfare pour compter jusqu’à 14 points d’avance (62 - 48). Mais les Italiens ne se démobilisent pas et reviennent à égalité dans le quatrième quart-temps (66 - 66). Et dans une fin de match irrespirable, l’équipe de France met un coup d’accélérateur grâce à ses têtes d’affiches comme Rudy Gobert (22 points), Evan Fournier (21 unités) ou encore Nicolas Batum (15 points). Les Bleus joueront donc face à la Slovénie pour une place en finale ce jeudi.

(c)2021 iDalgo