Prudence en vue Wall Street avant l'enquête ADP sur l'emploi

Actualités





par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sans grand changement mercredi à l'ouverture avant des données sur l'emploi aux Etats-Unis tandis que les Bourses européennes poursuivent leur progression à mi-séance pour atteindre des plus hauts.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture stable pour le Nasdaq et en repli de 0,15% pour le Dow Jones et le S&P-500, ce dernier ayant inscrit un pic historique de clôture mardi.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,34% à 6.746,65 vers 11h40 GMT, au plus haut depuis 2000. À Francfort, le Dax prend 0,65% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,46%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,59%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,49%.

Le Stoxx 600 progresse de 0,49%, prolongeant ses gains du début de semaine pour atteindre un nouveau plus haut.

"Les résultats positifs des entreprises étant supérieurs aux attentes dans un environnement toujours soutenu par les banques centrales, la position de négociation reste haussière sur la plupart des indices de référence", a déclaré Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

Les bénéfices des sociétés du Stoxx 600 devraient avoir grimpé de 139,6% en avril-juin, selon les données IBES de Refinitiv, ce qui marquerait une croissance historique.

Autre élément favorable aux marchés, les résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs d'achat ont montré une croissance de l'activité dans le secteur privé en zone euro en juillet, l'indice PMI composite atteignant un pic de 15 ans.

La publication macro-économique du jour sera l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis dont les résultats sont attendus à 12h15 GMT, à 48 heures du rapport mensuel du département du Travail.

VALEURS EN EUROPE

Les secteurs sensibles à l'économie tels que celui des voyages et loisirs (+1,52%) et celui de l'automobile (+0,8%) comptent parmi les plus fortes hausses tandis que l'indice Stoxx de la technologie reprend 1,45% après avoir reculé la veille.

A Paris, Stellantis (+2,44%) est en tête du CAC après avoir déjà pris 4,1% la veille en réaction à de premiers résultats semestriels record.

Thales gagne 0,82% après avoir annoncé un accord en vue de céder son activité de signalisation ferroviaire au japonais Hitachi Rail, pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros, confirmant une information publiée par Reuters mardi.

SES grimpe de 9,83%, la plus forte hausse du Stoxx 600, l'opérateur de satellites ayant relevé le bas de la fourchette de ses prévisions de bénéfice annuel après des résultats "solides" au premier semestre.

Lanterne rouge de l'indice européen de référence, Commerzbank recule de 5,29% après avoir accusé une perte nette de 527 millions d'euros au deuxième trimestre.

CHANGES/TAUX

L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de six autres devises internationales, est stable avant la publication des indicateurs américains, dont l'indice ISM du secteur des services pour le mois de juillet.

L'euro se traite autour à 1,1862 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans prend moins d'un point de base à 1,182%.

Le Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, recule de 1,5 point, à -0,5%.

PÉTROLE

Malgré l'annonce d'une baisse des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière et des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les prix du pétrole reculent en raison des craintes sur le variant Delta du coronavirus.

Le baril de Brent perd 0,86% à 71,79 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne 1,12% à 69,77 dollars.

(Reportage Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html