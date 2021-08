Auger-Aliassime s'en sort, Kyrgios prend la porte

Actualités





Cette nuit s'est déroulé la fin du premier tour du tournoi ATP 500 de Washington. Tête de série numéro deux du tableau et qualifié d'office au second tour, Félix Auger-Aliassime est venu à bout de l'expérimenté Andreas Seppi 2-6 6-2 6-2 en deux heures de jeu. De retour de Tokyo après sa déception aux Jeux olympiques, le Canadien est passé à côté de sa première manche avant d'accélérer et de laisser sur place son adversaire. Il affrontera Jenson Brooksby, tombeur de Frances Tiafoe 7-6(4) 7-5. Dans l'autre partie de tableau, le tenant du titre Nick Kyrgios s'est incliné d'entrée face à Mackenzie McDonald 6-4 6-4. L'Australien a manqué de précision au service et n'a pas réussi à trouver la solution au retour pour inverser la tendance. L'Américain défiera un autre joueur fantasque cette nuit, en la personne de Benoît Paire.

