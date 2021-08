Une qualification au bout du suspense pour l’équipe de France de Basket féminine

Actualités





par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L’équipe de France en demi-finale des Jeux olympiques. Après un début de match plutôt poussif (6 - 11), les filles de Valérie Garnier se sont réveillées pour mener rapidement 21 - 16 à la fin du premier quart-temps. Les « Braqueuses » se sont appuyées sur une Marine Johannès en feu aujourd’hui pour s’envoler un peu (33 - 19). Mais les Bleues ont vécu une fin de première période compliquée où l’Espagne porté par la pivot Astou Ndour est revenu à six points (36 - 30). Dans le début du troisième quart-temps, Sandrine Gruda et ses coéquipières mettent un coup d’accélérateur pour mener de 10 points (50 - 40). Mais comme à leur habitude, les Ibériques ne lâchent pas et passent même devant au score dans le dernier quart-temps (57-58). Et dans une fin de match irrespirable (63 - 62) en faveur des Françaises à 48 secondes de la fin, Marine Johannès permet à la France de respirer un peu (65 - 62) avec un tir en fin de possession à 23 secondes du terme. S’en suit alors un jeu de lancer-francs dans lequel les Bleues se montrent le plus solide pour s’imposer (67 - 64). Demi finale contre le Japon, adversaire qui avait battu les filles de Valérie Garnier lors du premier match de ces Jeux.

