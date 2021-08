Du sourire à la voile et des déceptions en athlétisme

Actualités





par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Deux salles, deux ambiances pour les sportifs tricolores aujourd’hui. La voile apporte une nouvelle breloque à la délégation Française, la 25e au total. Aloïse Retornaz et Camille Lecointre ramènent une médaille de bronze en 470 après un imbroglio en fin de course. Le collectif est aussi à l’honneur chez les femmes avec les qualifications pour la demi-finale de l’équipe de handball et de basketball respectivement face aux Pays-Bas (32 - 22) et à l’Espagne (67 - 64). Des sourires aussi en athlétisme avec les qualifications en finale du 110 mètres haies de nos deux Bleus : Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga. Mais le stade olympique de Tokyo n’est pas forcément porteur que de bonnes nouvelles pour l’athlétisme français. Kevin Mayer, favori à une médaille d’or au décathlon, ne pointe qu’à la cinquième place à 382 points du leader Damian Warner après cinq épreuves. La faute à un mal de dos qui l’empêche de défendre pleinement ses chances. Et enfin, Quentin Bigot, vice champion du monde en 2019 du lancer du marteau, ne termine que cinquième du concours.

