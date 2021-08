L’équipe de France rejoint les USA en finale des Jeux olympiques

Actualités





par Baptiste Marin (iDalgo)

Au bout du suspense, les basketteurs français se sont qualifiés jeudi pour la finale des JO de Tokyo après leur victoire sur le fil face aux Slovènes (90-89) en demi-finales. La France disputera samedi sa troisième finale olympique face aux États-Unis, vainqueurs facilement de l’Australie en début de journée (97-78). Bousculés en début de rencontre, les Bleus n’ont rien lâché et n’étaient menés que de deux petits points à la mi-temps (42-44) par la Slovénie, emmenée par Luka Doncic (16 points, 18 passes décisives, 10 rebonds) et Mike Tobey (23 points, 8 rebonds). Les Bleus ont répondu en début de troisième quart-temps grâce au duo De Colo (25 points)- Fournier (23 points) pour prendre six longueurs d’avance. Comme à son habitude, la Slovénie est restée dans la course et s’est même procurée une balle de match. Mais Nicolas Batum a surgi et a offert la victoire aux Bleus avec un contre décisif sur Klemen Prepelic dans les dernières secondes du match. Avec ce succès, la France retrouve la finale olympique et défiera les USA, comme en 2000 à Sydney, pour la médaille d’or.

