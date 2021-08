La France se pare de bronze

Actualités





par Martin Schmuda (iDalgo)

Après la cruelle médaille d'argent des basketteurs, l'Équipe de France féminine décroche la médaille de bronze aux Jeux olympiques grâce à son succès face à la Serbie dans la petite finale (91-76). Moins de 24h après l'humiliation vécue face au Japon en demi-finale, les Bleues se sont montrées sous un bien meilleur visage en première mi-temps et ont résisté aux offensives serbes pour mener à la pause (43-40, 20'). Au retour des vestiaires, Marine Fauthoux a pris feu (12 points) et a permis aux Tricolores de creuser l'écart (67-56, 30'). Dans le dernier quart-temps, même si les Championnes d'Europe en titre se sont battues pour revenir à moins de dix points au tableau d'affichage, les artilleuses françaises Alix Duchet (10 points) et Marine Johannes (10 points) ont fermé la porte à un éventuel retour pour l'emporter. C'est la deuxième médaille olympique de cette sélection après celle en argent à Londres en 2012.

