Battus en finale, les basketteurs français se contentent de l'argent

Actualités





par Arthur Cremers (iDalgo)

Pas de nouvel exploit pour les Bleus du basket contre les États-Unis. Vainqueurs surprises lors de la phase de poules, Evan Fournier et ses coéquipiers n'ont pas su rééditer la performance cette nuit. Opposés à Team USA en finale des Jeux olympiques de Tokyo, les joueurs de Vincent Collet étaient au contact à la pause en n'étant menés que de cinq unités (39-44). Mais Kevin Durant (29 points) était semble-t-il trop fort et grâce à lui notamment, les Américains ont compté jusqu'à 14 unités de marge dans le troisième quart-temps. Revenus au contact en début puis en fin de dernière période, les Français ne sont pas parvenus à mettre à terre leurs adversaires. Ils se contenteront donc d'une belle médaille d'argent, la troisième du même métal aux JO après celles de 1948 et 2000.

(c)2021 iDalgo