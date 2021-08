Les handballeuses françaises décrochent l'or olympique

Actualités





par Baptiste Marin (iDalgo)

Grande première pour l’équipe de France féminine de handball ! Les joueuses d’Olivier Krumnholz ont remporté dimanche le titre olympique après leur victoire face aux Russes en finale (30-25). Cinq ans après leur défaite à Rio face au Comité olympique russe, les Tricolores ont pris leur revanche et offrent au handball français un doublé inédit, après le sacre des hommes samedi face au Danemark. Portée par Pauletta Foppa (7 buts à 100% au tir), la France prend rapidement les devants et mène (15-13) à la pause. Remplaçante en première période, la gardienne Cléopatre Darleux a totalement fait basculer la rencontre en réalisant des arrêts importants pour permettre aux Bleus de s’envoler au score et remporter la médaille d’or. Avec ce succès, les Tricolores décrochent la 33e et dernière médaille de la délégation française dans ces JO de Tokyo.

(c)2021 iDalgo